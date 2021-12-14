Львовянка в тот момент гуляла со своей собакой. Инцидент произошел примерно в 8:45.
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На львовянку упала ветка в Стрыйском парке
Во Львове 13 декабря из-за падения ветки пострадала 67-летняя женщина. Она гуляла с собакой в Стрыйском парке. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что ветка упала на львовянку примерно в 8:45. Женщина находится в 8 городской клинической больнице Львова. Предварительный диагноз пострадавшей – ушиб поясничного отдела позвоночника.
Коротко о падении веток и деревьев во Львове
- В июне во время прогулки в парке на 7-летнего львовянина упало дерево. Мальчик получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.
- В августе во время сильного урагана погибла молодая пара. На 20-летнего парня и 18-летнюю девушку, сидевших на скамейке в Стрыйском парке, упало дерево.
- Спустя почти 2 недели после этой трагедии с другого дерева упала еще одна большая ветка на пешеходную аллею. Однако в этот раз никто не пострадал.
- Во Львове 17 августа бурлила очередная стихия. Ураган причинил немало бед. В частности, в Парке культуры штормовой ветер повалил огромный ясень на аттракцион.