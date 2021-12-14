Львів'янка у той момент гуляла зі своїм собакою. Інцидент трапився приблизно о 8:45.
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На львів'янку впала гілка у Стрийському парку
У Львові 13 грудня через падіння гілки постраждала 67-річна жінка. Вона гуляла із собакою у Стрийському парку. Постраждалу госпіталізували в лікарню.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що гілка впала на львів'янку приблизно о 8:45. Жінка наразі перебуває у 8 міській клінічній лікарні Львова. Попередній діагноз постраждалої – забій поперекового відділу хребта.
Коротко про падіння гілок та дерев у Львові
- У червні під час прогулянки у парку на 7-річного львів'янина впало дерево. Хлопчик отримав важкі травми та потрапив у реанімацію.
- У серпні під час шаленого буревію загинула молода пара. На 20-річного хлопця та 18-річну дівчину, які сиділи на лавці у Стрийському парку, впало дерево.
- Майже через 2 тижні після цієї трагедії з іншого дерева впала ще одна велика гілка на пішохідну алею. Однак цього разу ніхто не постраждав.
- У Львові 17 серпня вирувала чергова негода. Буревій спричинив чимало лиха. Зокрема, у Парку культури штормовий вітер повалив величезний ясен на атракціон.