На щастя, в момент падіння нікого поблизу не було. Тож інцидент минув без постраждалих.

До теми Проломило череп і щелепу: як почувається 7-річний львів'янин, на якого впало дерево

На пішохідну алею впав шматок дерева

Львів'янка Марта Цуркан розповіла, що у Стрийському парку 10 серпня на пішохідну алею впав величезний шматок дерева.

Сьогодні в Стрийському парку впав добрячий кусок дерева, просто на пішохідну алею. Там, де щодня ходять люди, граються діти й молоді мами ходять на прогулянки з немовлятами, щоб ті краще спали,
– зазначила жінка.

За словами Цуркан, гілка впала без жодного вітру чи дощу. Інцидент відбувся вранці, поки у парку ще не було людно, тож ніхто не постраждав.

"На фото видно, що дерево було повністю трухляве всередині. Дуже прошу відповідні служби провести огляд дерев в парку і ліквідувати небезпеку. Хоча б тих, які є близько до пішохідних доріжок", – підсумувала жінка.

У Львові на пішохідну алею в Стрийському парку впав величезний шматок дерева: фото
Гілка впала на пішохідну алею / Фото Марти Цуркан

Фахівці вже обстежили дерево

Керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова у коментарі "Твоє місто" розповіла, що фахівці вже обстежили бук, щоб зрозуміти, що з ним відбувається.

"З червоного бука, одного з найстаріших дерев у Стрийському парку, впала гілка. Лікарі обстежили бук, щоб зрозуміти, чи він буде далі розламуватись та як його лікувати", – додала посадовиця.

За словами Сладкової, просто зрізати таке дерево не можна, адже воно дуже цінне. Вік цього бука становить близько 150 років. Він росте ще від заснування Стрийського парку.

У Львові на пішохідну алею в Стрийському парку впав величезний шматок дерева: фото
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав / Фото Марти Цуркан

У Львові на пішохідну алею в Стрийському парку впав величезний шматок дерева: фото
Гілка відвалилась від 150-літнього бука / Фото Марти Цуркан