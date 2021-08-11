К счастью, в момент падения никого поблизости не было. Поэтому инцидент прошел без пострадавших.

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На пешеходную аллею упал кусок дерева

Львовянка Марта Цуркан рассказала, что в Стрыйском парке 10 августа на пешеходную аллею упал огромный кусок дерева.

Сегодня в Стрыйском парке упал массивный кусок дерева, прямо на пешеходную аллею. Там, где ежедневно ходят люди, играют дети и молодые мамы ходят на прогулки с младенцами, чтобы те лучше спали,

– отметила женщина.

По словам Цуркан, ветка упала без всякого ветра или дождя. Инцидент произошел утром, пока в парке еще не было людно, поэтому никто не пострадал.

"На фото видно, что дерево было полностью гнилым внутри. Очень прошу соответствующие службы провести обзор деревьев в парке и ликвидировать опасность. Хотя бы тех, которые находятся близко к пешеходным дорожуам", – подытожила женщина.



Ветка упала на пешеходную аллею / Фото Марты Цуркан

Специалисты уже обследовали дерево

Руководитель управления экологии и природных ресурсов ЛГС Александра Сладкова в комментарии "Твой город" рассказала, что специалисты уже обследовали бук, чтобы понять, что с ним происходит.

"С красного бука, одного из старейших деревьев в Стрыйском парке, упала ветка. Врачи обследовали бук, чтобы понять, будет ли он дальше разламываться и как его лечить", – добавила чиновница.

По словам Сладковой, просто срезать такое дерево нельзя, так как оно очень ценное. Возраст этого бука составляет около 150 лет. Он растет еще основания Стрыйского парка.

Примите во внимание! Во время грозы в Стрыйском парке 1 августа на пару, которая сидела на скамейке, упало дерево. 18-летняя девушка и 20-летний курсант военной академии погибли на месте. Причиной трагедии мог быть удар молнии.



В результате инцидента никто не пострадал / Фото Марты Цуркан



Ветка отвалилась от 150-летнего бука / Фото Марты Цуркан