Скульптурна група встановлена на колишній Шольцвольфовичівській кам'яниці. Її планують відреставрувати та встановити знову в наступному році.

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На площі Ринок демонтують аварійну скульптуру

У центрі Львова розпочали протиаварійні заходи скульптурної групи "Хрещення". Вона встановлена на розі будинку №23 на площі Ринок.

Головний спеціаліст-архітектор відділу охорони та використання об'єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища ЛМР Георгій Корнєєв розповів, що скульптуру демонтують, щоб у наступному році відреставрувати.

Зараз виконують роботи з демонтажу деяких скульптур та закріплення наявних. Ця скульптурна група орієнтовно кінця XVII століття. Вона – у доволі поганому стані. Ці роботи є підготовчими для подальшої реставрації у 2022 – 2023 років,

– додав Корнєєв.

За його словами, кошторис поки не підрахували. Роботи фінансує польський інститут Полоніка. Відновлення скульптури, ймовірно, виконуватиме спільна польсько-українська група реставраторів.

На площі Ринок демонтовують аварійну скульптуру / Фото "Твоє місто"

Коротко про будинок №23 на площі Ринок