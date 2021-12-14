На площі Ринок у Львові зрізали великий гіркокаштан

Через незадовільний стан великого гіркокаштана, що росте на площі Ринок, його довелося спиляти. Навесні тут планують висадити інше дерево.

Гіркокаштан ріс біля фонтану "Діана". Фахівці спостерігали за ним 2 роки.

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На площі Ринок спиляли старий гіркокаштан

Керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова розповіла, що 14 грудня з площі Ринок прибрали гіркокаштан, який ріс біля фонтану "Діана".

Змушені сьогодні забрати великий гіркокаштан біля Діани на площі Ринок. Решта 7 каштанів вже замінено протягом останніх 5 років. Попередні вмерли своєю смертю, але цей ми тримати поки висохне не можемо,

– зауважила посадовиця.

За її словами, гострі розвилки з масивними гілками мають дуже погане кріплення. Фахівці просвердлили отвори й звідти пішла вода.

"Дослідження арботомом місяць тому теж дало дуже невтішні висновки. Вода всередині розвилок на морозі стає льодом, що розширюється і сприяє раптовому руйнуванню дерева. На розвилках принаймні 2 роки прогресує бактеріоз", – додала Сладкова.

Посадовиця зазначила, що міська влада не має морального права залишати таке небезпечне дерево в місці скупчення людей. Фахівці спостерігали за деревом 2 роки й побачили негативну динаміку. Навесні на цьому місці планують висадити новий гіркокаштан.

У центрі Львова спиляли великий гіркокаштан / Фото Олександри Сладкової

Текст допису Олександри Сладкової:

Змушені сьогодні забрати великий гіркокаштан біля Діани на площі Ринок. Решта 7 каштанів вже замінено протягом останніх 5 років. Попередні вмерли своєю смертю, але цей ми тримати поки висохне не можемо.

Гострі розвилки з масивними гілками мають дуже погане кріплення. Ми просвердлили отвори й звідти пішла вода. Дослідження арботомом місяць тому теж дало дуже невтішні висновки. Вода всередині розвилок на морозі стає льодом, що розширюється і сприяє раптовому руйнуванню дерева. На розвилках принаймні два роки прогресує бактеріоз.

Залишати таке небезпечне дерево в місці скупчення людей немає морального права. Фактично ми спостерігали його два роки й побачили негативне динаміку. Весною буде новий гіркокаштан на цьому місці.