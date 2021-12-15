"Побив, бо не відпускала з ліжка": львів'янина покарали за домашнє насильство

У Львові чоловік під час сварки побив свою колишню кохану. Вона подала до суду, і домашнього насильника оштрафували.

Постраждала просила суддю стягнути з львів'янина 116 тисяч гривень компенсації. Однак він вирішив дещо інакше.

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Чоловік побив жінку під час сварки

Під час судового засідання постраждала розповіла, що у неї з підсудним були стосунки. Торік 22 травня під час їхньої останньої зустрічі між парою стався конфлікт. Чоловік накинувся на жінку, і вона впала з ліжка. Після цього він ще й копнув постраждалу.

Жінка вимагала, щоб львів'янин негайно пішов. Після побиття їй стало зле. Постраждала не могла дихати. Тоді чоловік викликав до неї швидку.

У лікарні встановили, що їй спричинили забій лівого ребра, пробиття лівої легені та, можливо, утворення тріщини. Після виписки зі стаціонару ще певний час лікувалася амбулаторно, їй було важко ходити, а запальний процес продовжувався,

– мовиться у судовому вироку.

Жінка вимагала сплатити їй понад 16,79 тисячі гривень матеріальної шкоди та 100 тисяч гривень моральної. Постраждала зауважила, що через побої у неї були фізичні й моральні страждання та безсоння. Також львів'янка боялася виходити на вулицю.

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Чоловік відкидав усі звинувачення

У суді підозрюваний підтвердив, що в нього тривалий час були близькі стосунки із заявницею. У день сварки він буцімто вирішив піти від жінки. Чоловік повідомив їй про це, коли вони лежали у ліжку. Жінка нібито не захотіла його відпускати. Тоді він штовхнув постраждалу, і вона вдарилася у двері. Підсудний наголошував, що не мав наміру заподіяти колишній коханій якісь ушкодження.

"Завдання постраждалій ударів заперечив. Також вказав, що у потерпілої до конфлікту з ним вже були тілесні ушкодження на обличчі, шиї, спині, руках, сідниці, які виникли в цей день, але раніше, однак пояснити причину їхнього виникнення потерпіла відмовлялася", – мовиться у поясненні підсудного.

Чоловік не зміг пояснити, які саме травми у жінки виникли після падіння. Нападник зазначив, що під час досудового засідання на нього тиснув слідчий. Правоохоронець буцімто йому сказав, які саме пояснення слід надавати під час слідчого експерименту. Так підозрюваний і зробив.

Чоловік стверджував, що дав постраждалій 3,5 тисячі гривень на лікування. Також він був готовий сплатити їй 657 гривень моральної компенсації.

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Львів'янина визнали винним

Експертиза та слідство спростували слова підсудного про те, що він буцімто не бив постраждалої. Його заява про тиск з боку правоохоронців також не підтвердилася.

Сихівський районний суд Львова визнав чоловіка винним в "умисному нанесенні тілесного ушкодження середньої тяжкості". Нападника засудили до 1 року обмеження волі.

Також львів'янин повинен сплатити постраждалій понад 26,13 тисячі гривень моральної та матеріальної компенсацій. За українським законодавством, це рішення ще можна оскаржити в апеляції.