Погода різко погіршиться: вже завтра Львівщину накриють грози й град

У Львівській області на понеділок, 1 червня, оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики прогнозують густий туман, грози та подекуди град.

Через погіршення погодних умов синоптики встановили І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода на Львівщині?

Жителів Львівщини попереджають про ускладнення погодних умов на початку нового тижня. За даними синоптиків, у понеділок, 1 червня, на території області прогнозується одразу кілька небезпечних метеорологічних явищ.

У нічні та ранкові години місцями утвориться туман. Видимість на окремих ділянках доріг може знижуватися до 200 – 500 метрів, що створюватиме додаткові ризики для водіїв і пішоходів. У таких умовах учасникам дорожнього руху радять бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Уже вранці та вдень погодна ситуація зміниться. Синоптики прогнозують грози, а подекуди можливе випадіння граду. Такі явища можуть супроводжуватися короткочасним погіршенням видимості, інтенсивними опадами та поривчастим вітром.

Окреме попередження стосується Львова. У місті вночі та вранці також очікується туман із видимістю 200 – 500 метрів. Крім того, вдень у Львові прогнозують грозу та град.

У зв'язку з очікуваними погодними явищами оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такий рівень означає, що погодні умови можуть становити потенційну небезпеку для населення, роботи транспорту, комунальних служб та окремих галузей господарства.

Чи чекати різкого потепління на початку червня?

В Україні у червні не прогнозують аномальної спеки, хоча температура повітря буде дещо вищою за кліматичну норму.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, середньомісячна температура становитиме від +19 до +23 градусів, а в Карпатах і Кримських горах – від +16 до +20 градусів. Це приблизно на 1,5 градуса вище за багаторічні показники для цього періоду. Водночас кількість опадів очікується в межах норми.

У більшості областей за місяць може випасти від 49 до 90 міліметрів опадів, тоді як у Карпатах прогнозують до 171 міліметра.

Синоптики наголошують, що червень традиційно супроводжується активними грозовими процесами, шквалами та градом. За кліматичними спостереженнями, абсолютний максимум температури в Україні у червні може сягати 38 – 39 градусів тепла, а на півдні та сході країни – майже 40 градусів.

Водночас оприлюднені показники не є точним прогнозом на місяць, а відображають загальні очікування та кліматичні особливості першого літнього місяця.