Погрожував перехожим ножем і саперною лопатою: на Львівщині чоловік напав на поліцейських

Чоловік у місті Червонограді, що на Львівщині, погрожував людям посеред вулиці. Коли приїхали поліцейські, то напав на них.

Виявилось, що 35-річний житель міста був п'яний. Поліція арештувала зловмисника.

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Чоловік у Червонограді напав на поліцейських

Правоохоронці розповіли, що 10 грудня орієнтовно о 20 годині у поліцію звернулись люди та повідомили, що на вулиці Святого Володимира у Червонограді невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою,:

поводиться неадекватно;

порушує публічний порядок;

погрожує оточуючим.

Поліція вирушила на місце інциденту.

Правоохоронці намагались закликати чоловіка до порядку, проте той не реагував на їхні законні вимоги, чинив опір та напав на поліцейських з ножем,

– розповіли у відомстві.

Поліція затримала зловмисника. Встановили, що це 35-річний місцевий мешканець

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Якщо провину чоловіка за цією статтею доведуть, то йому загрожують виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі чи ув'язнення до 3 років.

Наразі триває розслідування. Суд має обрати затриманому запобіжний захід.

Останні подібні інциденти в Україні

11 грудня в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, 3 поліцейських побилися із місцевими. В конфлікті постраждала жінка, яка звернулась до медиків по допомогу. Інцидент виник, коли правоохоронці були поза службою. Цивільні були п'яні.

Уночі 10 грудня у Краматорську чоловік вимагав у продавчині продати їй алкоголь. Коли та відмовилась, то зловмисник погрожував відкрити стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав, адже шокована жінка продала зловмиснику спиртне.

9 грудня у Львові активісти жорстоко побили музикантів у центрі міста. Тоді вони якраз виконували російські пісні та знімали відео для ютуб-каналу "Вписка".

Стрілянина в Росії – дивіться відео