Виявилось, що 35-річний житель міста був п'яний. Поліція арештувала зловмисника.

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Чоловік у Червонограді напав на поліцейських

Правоохоронці розповіли, що 10 грудня орієнтовно о 20 годині у поліцію звернулись люди та повідомили, що на вулиці Святого Володимира у Червонограді невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою,:

  • поводиться неадекватно;
  • порушує публічний порядок;
  • погрожує оточуючим.

Поліція вирушила на місце інциденту.

Правоохоронці намагались закликати чоловіка до порядку, проте той не реагував на їхні законні вимоги, чинив опір та напав на поліцейських з ножем,
– розповіли у відомстві.

Поліція затримала зловмисника. Встановили, що це 35-річний місцевий мешканець

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Якщо провину чоловіка за цією статтею доведуть, то йому загрожують виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі чи ув'язнення до 3 років.

Наразі триває розслідування. Суд має обрати затриманому запобіжний захід.

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