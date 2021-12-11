Коли виник конфлікт, правоохоронці були поза службою. Четверо цивільних учасників бійки були п'яними.

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За цим фактом згідно наказу начальника ГУНП в Луганській області, співробітники Управління головної інспекції та внутрішньої безпеки проводять службову перевірку,

– повідомляє поліція.

Правоохоронці повідомили ДБР про інцидент.

Бійки з поліцейськими