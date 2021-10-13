Чоловіка привезли до райвідділку поліції. Його затримали через дебош, який він влаштував вдома напідпитку.

До речі Відлуння Кагарлика: поліцейського на Полтавщині запідозрили у зґвалтуванні

Між затриманим та поліцейським виник конфлікт

Усі події в холі відділку бачили відвідувачі. Вони розповіли, що оперуповноважений та затриманий посварились. Після того начебто коп схопився за кийок і почав бити чоловіка.

Свідки викликали швидку, але побитий відмовився від госпіталізації. Дії поліцеського потрапили на запис камери спостереження.

За справу взялось ДБР

Справою займається Державне бюро розслідувань. Речниця територіального управління ДБР Катерина Гурасимук підтвердила, що поліцейський щонайменше 7 разів вдарив кийком 41-річного затриманого.

У результаті в чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої тіла.

Поліцейського звільнили

Якщо перевищення службових повноважень доведуть, правоохоронець може отримати 8 років в'язниці. До речі, з поліції його вже звільнили.

Схожий інцидент на Хмельниччині

У Хмельницькій області у серпні поліцейські жорстоко побили 26-річного чоловіка. Унаслідок інциденту в постраждалого діагностували перелом основи черепа та розрив барабанної перетинки.