Мужчину привезли в райотдел полиции. Его задержали за дебош, который он устроил дома навеселе.

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Между задержанным и полицейским возник конфликт

Все события в холле участка видели посетители. Они рассказали, что оперуполномоченный и задержанный поссорились. После того как коп схватился за дубинку и начал избивать мужчину.

Свидетели вызвали скорую, но избитый отказался от госпитализации. Действия полицейского попали на запись камеры наблюдения.

За дело взялось ГБР

Делом занимается Государственное бюро расследований. Пресс-секретарь территориального управления ГБР Екатерина Гурасимук подтвердила, что полицейский по меньшей мере 7 раз ударил дубинкой 41-летнего задержанного.

В результате у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы тела.

Полицейского уволили

Если превышение служебных полномочий докажут, правоохранитель может получить 8 лет тюрьмы. Кстати, из полиции его уже уволили.

Похожий инцидент на Хмельнитчине

В Хмельницкой области в августе полицейские жестоко избили 26-летнего мужчину. В результате инцидента у пострадавшего диагностировали перелом основания черепа и разрыв барабанной перепонки.