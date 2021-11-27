Погрожував вибухом: анонімний мінувальник у Львові вимагав 5 мільйонів від СБУ
У Львові невідомий заявив про замінування залізничного вокзалу та аеропорту. Він вимагав, аби СБУ перерахувала йому 5 мільйонів гривень і тоді, мовляв, "вибуху" не буде.
Деталі фейкового замінування у Львові
Повідомлення про замінування надійшло о 21:15 26 листопада. Правоохоронці одразу вирушили на обстеження вокзалу та аеропорту.
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Були залучені сили та засоби цивільного захисту міста. Обстеження завершили близько 22:30,
– мовиться у повідомленні.
Жодного вибухового пристрою не виявили. Наразі анонімного "мінувальника" розшукують. До речі, зловмиснику тепер загрожує до 6 років ув'язнення.
Замінування в Україні: останні новини
- Столичну станцію метро "Славутич" закрили 24 листопада. Все тому, що кінологи та вибухотехніки перевіряли підозрілий предмет. За даними користувачів соцмереж, мовиться про валізу. На щастя, жодної вибухівки не було.
- 19 листопада невідомі повідомили про замінування Одеської міської ради. Правоохоронці евакуювали з будівлі 187 осіб. Вибухівки так і не знайшли.
- 15 листопада на Закарпатті "замінували" будівлю обласної ради. Це відбулося лише за кілька хвилин до оголошення нового голови. Правоохоронці, які приїхали на місце події, вибухового пристрою не знайшли.
- У той же день у Дніпрі повідомили про замінування одразу двох шкіл. Усіх учнів та персонал вивили на вулицю. Після перевірки приміщень, фахівці заявили, що ніякої загрози немає.
Текст публікації Департаменту цивільного захисту ЛОДА
Інформація про оперативну ситуацію з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території області станом на 07:00 27 листопада 2021 року.
Повідомлення про замінування. 26 листопада, близько 21:15 від ГУ СБУ у Львівській області надійшла інформація про отримання анонімного повідомлення про можливе замінування приміщень Головного залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові з вимогою перерахувати 5 мільйонів гривень. Були залучені сили та засоби цивільного захисту міста. Обстеження було завершено близько 22:30, вибухового пристрою не виявлено. Проводяться заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.