Погрожував вибухом: анонімний мінувальник у Львові вимагав 5 мільйонів від СБУ

У Львові невідомий заявив про замінування залізничного вокзалу та аеропорту. Він вимагав, аби СБУ перерахувала йому 5 мільйонів гривень і тоді, мовляв, "вибуху" не буде.

Деталі фейкового замінування у Львові

Повідомлення про замінування надійшло о 21:15 26 листопада. Правоохоронці одразу вирушили на обстеження вокзалу та аеропорту.

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Були залучені сили та засоби цивільного захисту міста. Обстеження завершили близько 22:30,

– мовиться у повідомленні.

Жодного вибухового пристрою не виявили. Наразі анонімного "мінувальника" розшукують. До речі, зловмиснику тепер загрожує до 6 років ув'язнення.

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Текст публікації Департаменту цивільного захисту ЛОДА

Інформація про оперативну ситуацію з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території області станом на 07:00 27 листопада 2021 року.

Повідомлення про замінування. 26 листопада, близько 21:15 від ГУ СБУ у Львівській області надійшла інформація про отримання анонімного повідомлення про можливе замінування приміщень Головного залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові з вимогою перерахувати 5 мільйонів гривень. Були залучені сили та засоби цивільного захисту міста. Обстеження було завершено близько 22:30, вибухового пристрою не виявлено. Проводяться заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.