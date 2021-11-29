У Львові попрощались з ексміністеркою освіти Любомирою Мандзій

У Львові у храмі Вознесіння Господнього попрощались з відомою освітянкою Любомирою Мандзій. Колишня міністерка освіти померла внаслідок онкологічної недуги у віці 48 років.

Церемонія прощання з освітянкою відбулась 29 листопада. Спочатку у храмі відбулась божественна літургія, а згодом чин похорону.

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На церемонії прощання були присутні колеги та рідні

Провести в останню дорогу Мандзій прийшли рідні, друзі, численні колеги та представники влади.

Це дуже велика втрата не тільки для Львова, але й для України. Пані Любомира була великим професіоналом, вона була керівником з великої букви. Це дуже шкода, що такі люди відходять від нас,

– сказав колега Роман Грицевич в коментарі "Суспільному".

Інша колега Лариса Середяк заявила, що "коли вона (мовиться про Мандзій – 24 канал) стала заступником міністра якраз з питань школи, вона була відповідальною за ЗНО".

"Коли почався карантин – найскладніший час, це підкосило її, тому що ніхто не знав, що це таке. Нам відмінили пробне ЗНО, ми переносили основну сесію. Треба було добути для кожного учасника маски, санітайзери, на то коштів не було. І вона, треба віддати їй належне, зуміла в той час втримати ЗНО", – сказала Середяк.

У Львові попрощались з освітянкою Любомирою Мандзій / Фото Львівсько-Сокальська єпархія Православної Церкви України

У фейсбуці Львівсько-Сокальської єпархії Православної Церкви України написали, що:

парастас очолив Митрополит Димитрій у співслужінні духовенства;

усі піснеспіви виконували студенти Львівської православної богословської академії під керівництвом ієромонаха Кіпріана Лозинського;

на богослужінні також молились представники обласної та міської влади, інтелігенція, студенти та громадськість Львова;

на завершення поминального богослужіння Архіпастир виголосив пам'ятне слово про спочилу, в якому із вдячністю згадав її працю, її смирення та добрі жертовні справи;

опісля виголосили "Вічну пам'ять!".

Любомиру Мандзій поховали на Янівському кладовищі.

Зазначимо, що Любомири Мандзій не стало у суботу, 27 листопада. Сім'я освітянки повідомила, що останні півтора року вона боролась з важким захворюванням – онкологією.

Співчуття родині Мандзій висловили Зеленський, Шмигаль та Шкарлет

Добрими спогадами про померлу поділились мер Львова Андрій Садовий, міністр освіти Сергій Шкарлет, прем'єр Денис Шмигаль. Також співчуття висловили від імені президента Володимира Зеленського.

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