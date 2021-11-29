Церемония прощания с педагогом состоялась 29 ноября. Сначала в храме состоялась божественная литургия, а затем похороны.

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На церемонии прощания присутствовали коллеги и родные

Провести в последний путь Мандзий пришли родные, друзья, многочисленные коллеги и представители власти.

Это очень большая потеря не только для Львова, но и Украины. Любомира была большим профессионалом, она была руководителем с большой буквы. Это очень жаль, что такие люди уходят от нас,

– сказал коллега Роман Грицевич в комментарии "Суспільному".

Другая коллега Лариса Середяк заявила, что "когда она (говорится о Мандзий – 24 канал) стала заместителем министра как раз по вопросам школы, она была ответственной за ВНО".

"Когда начался карантин – самое сложное время, это подкосило ее, потому что никто не знал, что это такое. Нам отменили пробное ВНО, мы переносили основную сессию. Надо было добыть для каждого участника маски, санитайзеры, на то средств не было. И она, надо отдать ей должное, сумела в то время удержать ВНО", – сказала Середяк.

Во Львове попрощались с педагогом Любомирой Мандзий / Фото Львовско-Сокальская епархия Православной Церкви Украины

В фейсбуке Львовско-Сокальской епархии Православной Церкви Украины написали, что:

отпевание возглавил Митрополит Димитрий в сослужении духовенства;

все песнопения исполняли студенты Львовской православной богословской академии под руководством иеромонаха Киприана Лозинского;

на богослужении также молились представители областных и городских властей, интеллигенция, студенты и общественность Львова;

в завершение поминального богослужения Архипастырь произнес памятное слово о покое, в котором с благодарностью вспомнил ее труд, ее смирение и добрые жертвенные дела;

после произнесли "Вечную память!".

Любомиру Мандзий похоронили на Яновском кладбище.

Отметим, что Любомиры Мандзий не стало в субботу, 27 ноября. Семья педагога сообщила, что последние полтора года она боролась с тяжелым заболеванием – онкологией.

Соболезнования семье Мандзий выразили Зеленский, Шмигаль и Шкарлет

Добрыми воспоминаниями об умершей поделились мэр Львова Андрей Садовый, министр образования Сергей Шкарлет, премьер Денис Шмигаль. Также соболезнования выразили от имени президента Владимира Зеленского.

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