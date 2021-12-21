Поліцейський вертоліт доправив 2 пацієнтів з інсультом до львівських лікарень

За один день поліцейський вертоліт транспортував двох чоловіків у львівські лікарні. В обидвох пацієнтів трапився інсульт.

У місіях взяли участь фахівці Центру авіаційного забезпечення Нацполіції та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Наразі чоловіків рятують лікарі.

Цікаво Впав з висоти: на Львівщині важкотравмованого чоловіка доставили у лікарню на вертольоті

Вертоліт доставив до лікарень 2 чоловіків з інсультом

Гвинтокрил МВС Airbus Helicopters Н-145 20 грудня перевіз з Бродів до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги 57-річного пацієнта. У нього трапився гострий мозковий інсульт.

Після цього гелікоптер негайно вилетів на інший виклик до Золочева. Там він забрав з поліклініки 63-річного чоловіка, в якого також стався інсульт. Пацієнта оперативно доправили до лікарні у Львові.

Дивіться відео, як вертоліт доставив чоловіка до лікарні:

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що поліцейські отримали завдання бути через 15 хвилин на вулиці Мечникова, щоб подбати про безпеку приземлення вертольоту з хворим на борту.

Поліцейські обмежили доступ до місця приземлення і медики швидко та без перешкод перевезли хворого до карети швидкої, а далі – в обласну клінічну лікарню,

– зазначили в поліції.

Аеромедичну евакуацію здійснюють в межах спільного проєкту МВС та МОЗ. За 6 місяців санавіація здійснила на Львівщині понад 40 рятувальних місій. Поліцейський гелікоптер транспортує до медзакладів хворих у критичному стані, важкотравмованих внаслідок ДТП чи нещасних випадків та органи для трансплантацій.



Вертоліт транспортував до Львова 2 пацієнтів / Фото поліції Львівщини



В обох чоловіків трапився інсульт / Фото поліції Львівщини