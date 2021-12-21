В миссиях приняли участие специалисты Центра авиационного обеспечения Нацполиции и Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Мужчин спасают врачи.

Интересно Упал с высоты: на Львовщине тяжело травмированного мужчину доставили в больницу на вертолете

Вертолет доставил в больницы 2 мужчин с инсультом

Вертолет МВД Airbus Helicopters Н-145 20 декабря перевез из Бродов во Львовскую больницу скорой медицинской помощи 57-летнего пациента. У него случился острый мозговой инсульт.

После этого вертолет немедленно вылетел на другой вызов в Золочев. Там он забрал из поликлиники 63-летнего мужчину, у которого тоже произошел инсульт. Пациента оперативно доставили в больницу во Львове.

Смотрите видео, как вертолет доставил мужчину в больницу:

В Патрульной полиции Львовщины рассказали, что полицейские получили задание быть через 15 минут на улице Мечникова, чтобы позаботиться о безопасности приземления вертолета с больным на борту.

Полицейские ограничили доступ к месту приземления и медики быстро и беспрепятственно перевезли больного в карету скорой, а дальше – в областную клиническую больницу,

– отметили в полиции.

Аэромедицинскую эвакуацию осуществляют в рамках совместного проекта МВД и Минздрава. За 6 месяцев санавиация осуществила во Львовской области более 40 спасательных миссий. Полицейский вертолет транспортирует в медучреждения больных в критическом состоянии, тяжело травмированных в результате ДТП или несчастных случаев и органы для трансплантаций.

Вертолет транспортировал во Львов 2 пациента / Фото полиции Львовщины

У обоих мужчин случился инсульт / Фото полиции Львовщины