Поліція Львівщини завершила планові навчання: круті фото спецоперацій

На Львівщині 10 і 11 серпня правоохоронці проводили спеціальні навчання. Поліцейських перевіряли готовність працювати в екстремальних ситуаціях. Протягом 2 днів вони звільняли заручників, знешкоджували вибухівку та затримували озброєних злочинців.

Метою навчань було вдосконалення професійної підготовки правоохоронців. У них взяли участь усі співробітники поліції Львівщини.

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Як львівські правоохоронці проводили спецнавчання

Правоохоронці 10 і 11 серпня взяли участь у спеціальних поліцейських навчаннях. Протягом 2 днів вони відпрацьовували дії під час проведення спецоперацій. Зокрема, поліцейські знешкоджували вибухівку, розкривали розбійні напади та вбивства, звільняли заручників, затримували озброєних злочинців, надавали домедичну допомогу постраждалим тощо.

У навчаннях взяли участь співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, відокремлених підрозділів поліції, патрульні, військовослужбовці Нацгвардії, рятувальники та медики.

Дивіться фото навчань правоохоронців / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці показали достатній рівень підготовки

Начальник Головного управління Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський розповів, що навчання, яке відбувається в умовах, максимально наближених до реальних, – це один з найважливіших елементів підготовки поліцейських.

Співробітники різних служб та підрозділів повинні працювати чітко та злагоджено – як єдиний механізм, рішуче та вміло, не гаючи жодної хвилини, виконувати свої завдання,

– зазначив правоохоронець.

За його словами, більшість учасників навчань, показали достатній рівень підготовки й вміння взаємодіяти та приймати відповідні рішення. Зокрема, це відзначили спостерігачі, представники Нацполіції України.

Наразі у поліції Львівщини проводять детальний аналіз навчань. Шляховський подякував усім жителям Львова та області за те, що вони з розумінням ставились до несподіванок та незручностей.

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