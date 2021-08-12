Целью учений было совершенствование профессиональной подготовки правоохранителей. В них приняли участие все сотрудники полиции Львовщины.

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Как львовские правоохранители проводили спецучения

Правоохранители 10 и 11 августа приняли участие в специальных полицейских учениях. В течение 2 дней они отрабатывали действия во время проведения спецопераций. В частности, полицейские обезвредили взрывчатку, раскрывали разбойные нападения и убийства, освобождали заложников, задерживали вооруженных преступников, предоставляли домедицинскую помощь пострадавшим и тому подобное.

В учениях приняли участие сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины, отдельных подразделений полиции, патрульные, военнослужащие Нацгвардии, спасатели и медики.

Смотрите фото учений правоохранительных органов / Фото полиции Львовщины

Правоохранители показали достаточный уровень подготовки

Начальник Главного управления Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский рассказал, что учения, которое проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, – это один из важнейших элементов подготовки полицейских.

Сотрудники различных служб и подразделений должны работать четко и слаженно – как единый механизм, решительно и умело, не теряя ни минуты, выполнять свои задачи,

– отметил правоохранитель.

По его словам, большинство участников учений, показали достаточный уровень подготовки и умение взаимодействовать и принимать соответствующие решения. В частности, это отметили наблюдатели, представители Нацполиции Украины.

Сейчас в полиции Львовщины проводят детальный анализ учений. Шляховский поблагодарил всех жителей Львова и области за то, что они с пониманием относились к неожиданностям и неудобствам.

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