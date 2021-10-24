Поліція шукає 9-місячну дівчинку зі Львова, яку могли викрасти

У Львові зникла 9-місячна дівчинка Вікторія. Поліція, окрім дитини, шукає колишнього співмешканця матері дитини, який може бути причетним до її викрадення.

Правоохоронці просять усіх, хто знає деталі події або місце перебування цих людей, зателефонувати на 102 або звернутись у відділок поліції. Про це повідомили 24 жовтня.

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Поліція шукає 9-місячну дівчинку

Поліція Львівщини розшукує зловмисника, причетного до викрадення 9-місячної дитини. Також правоохоронці встановлюють місцеперебування самої дитини,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці також розповіли, що відомо про дівчинку:

зникла – Вікторія Олександрівна Нечаєва, яка народилась 5 січня 2021 року;

дитина має ріст 60 – 70 сантиметрів та світле волосся.

Попередньо поліція встановила, що дитину могли викрасти. До злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дитини – Юрій Васильович Лукач, який мешкає у селищі Підволочиськ Тернопільської області. Відомо також, що:

чоловіку 31 рік, він невеликого зросту, неголений;

був одягнений у синю куртку та жовті штани;

особлива прикмета – татуювання на лівій руці.

До розшуку дитини задіяли оперативників кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітників карного розшуку, кінологів та співробітників інших служб поліції Львівщини,

– мовиться у відомстві.

Орієнтування також надіслали до поліції інших областей.

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