За інформацією у мережі, інцидент трапився ввечері 16 вересня у Запоріжжі, на вулиці Комарова.
Раніше На Черкащині посеред вулиці викрали 6-річного хлопчика
Чоловік викрав малу дитину
Там чоловік разом з 2 спільниками викрав з візочка дитину. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку на автомобілі Ford.
Водночас ТСН у поліції розповіли, що дитину забрав біологічний батько. Однак де він та маля перебувають, наразі невідомо.
Цей чоловік – біологічний і юридичний батько дитини. Він має на неї повні права. Зараз подружжя у стані розлучення. Тому це чисто цивільно-правові відносини,
– заявили правоохоронці.
Поліція наразі шукає і батька, і дитину, аби впевнитися, що з малюком все гаразд.
Попередній схожий інцидент на Київщині
- У селі Богданівка, що на Київщині, днями зник маленький хлопчик. Його забрав батько та відвіз на авто Subaru Forester у невідомому напрямку. Згодом чоловік змінив автомобіль.
- У день викрадення тато мав дозвіл бути з сином, якщо за цим наглядатиме його колишня дружина. Проте він знехтував цим правом.
- Пізніше стало відомо, що хлопчик у батька, його життю нічого не загрожує.