По информации в сети, инцидент произошел вечером 16 сентября в Запорожье, на улице Комарова.

Ранее В Черкасской области посреди улицы похитили 6-летнего мальчика

Мужчина похитил ребенка

Там мужчина вместе с 2 сообщниками похитил из коляски ребенка. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле Ford.

В то же время ТСН в полиции рассказали, что ребенка забрал биологический отец. Однако где он и малыш находятся, пока неизвестно.

Этот мужчина – биологический и юридический отец ребенка. Он имеет на него полные права. Сейчас супруги в состоянии развода. Поэтому это чисто гражданско-правовые отношения,

– заявили правоохранители.

Полиция сейчас ищет и отца, и ребенка, чтобы удостовериться, что с малышом все в порядке.

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