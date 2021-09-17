По информации в сети, инцидент произошел вечером 16 сентября в Запорожье, на улице Комарова.
Ранее В Черкасской области посреди улицы похитили 6-летнего мальчика
Мужчина похитил ребенка
Там мужчина вместе с 2 сообщниками похитил из коляски ребенка. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле Ford.
В то же время ТСН в полиции рассказали, что ребенка забрал биологический отец. Однако где он и малыш находятся, пока неизвестно.
Этот мужчина – биологический и юридический отец ребенка. Он имеет на него полные права. Сейчас супруги в состоянии развода. Поэтому это чисто гражданско-правовые отношения,
– заявили правоохранители.
Полиция сейчас ищет и отца, и ребенка, чтобы удостовериться, что с малышом все в порядке.
Предыдущий похожий инцидент на Киевщине
- В селе Богдановка Киевской области на днях пропал маленький мальчик. Его забрал отец и отвез на авто Subaru Forester в неизвестном направлении. Впоследствии мужчина сменил автомобиль.
- В день похищения папа имел разрешение быть с сыном, если за этим будет присматривать его бывшая жена. Однако он пренебрег этим условием.
- Позже стало известно, что мальчик у отца, его жизни ничего не угрожает.