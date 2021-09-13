Отец жил отдельно от семьи и имел право навещать сына в присутствии матери. Об исчезновении мальчика сообщили в полицию 12 сентября.

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Забрал ребенка на авто и скрылся

В тот день у отца было разрешение быть с сыном, если за этим будет присматривать его бывшая жена. Однако он пренебрег этим правом и угнал мальчика на авто.

Отец похитил ребенка на авто / Фото полиции Киевщины

В полицию об исчезновении ребенка сообщила мать. На поиски мальчика отправились несколько групп правоохранителей.

Авто мужчины Subaru Forester нашли в поле в нескольких километрах от села. Известно, что он пересел на другое.



В Броварском районе ищут мальчика / Фото полиции Киевщины