Правоохоронці просять усіх, хто знає деталі події або місце перебування цих людей, зателефонувати на 102 або звернутись у відділок поліції. Про це повідомили 24 жовтня.
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Поліція шукає 9-місячну дівчинку
Поліція Львівщини розшукує зловмисника, причетного до викрадення 9-місячної дитини. Також правоохоронці встановлюють місцеперебування самої дитини,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці також розповіли, що відомо про дівчинку:
- зникла – Вікторія Олександрівна Нечаєва, яка народилась 5 січня 2021 року;
- дитина має ріст 60 – 70 сантиметрів та світле волосся.
Попередньо поліція встановила, що дитину могли викрасти. До злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дитини – Юрій Васильович Лукач, який мешкає у селищі Підволочиськ Тернопільської області. Відомо також, що:
- чоловіку 31 рік, він невеликого зросту, неголений;
- був одягнений у синю куртку та жовті штани;
- особлива прикмета – татуювання на лівій руці.
До розшуку дитини задіяли оперативників кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітників карного розшуку, кінологів та співробітників інших служб поліції Львівщини,
– мовиться у відомстві.
Орієнтування також надіслали до поліції інших областей.
Коротко про останні сумні інциденти з дітьми
- У Києві 21 жовтня менше ніж за добу після викрадення, поліція затримала жінку, яка за описом схожа на ту, що 20 жовтня викрала півторамісячне немовля у Києві.
- 21 жовтня правоохоронці викрили угрупування, члени якого планували викрадення дитини відомих батьків заради викупу. Тож у день запланованого злочину поліцейські затримали підозрюваних.
- 16 вересня у Запоріжжі чоловік, працюючи зі спільниками, вкрав з дитячого візочка 1-річну дитину. Після цього – зник з місця злочину. Правоохоронці шукають немовля та злочинця.