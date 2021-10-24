Правоохоронці просять усіх, хто знає деталі події або місце перебування цих людей, зателефонувати на 102 або звернутись у відділок поліції. Про це повідомили 24 жовтня.

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Поліція шукає 9-місячну дівчинку

Поліція Львівщини розшукує зловмисника, причетного до викрадення 9-місячної дитини. Також правоохоронці встановлюють місцеперебування самої дитини,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці також розповіли, що відомо про дівчинку:

зникла – Вікторія Олександрівна Нечаєва, яка народилась 5 січня 2021 року;

дитина має ріст 60 – 70 сантиметрів та світле волосся.

Попередньо поліція встановила, що дитину могли викрасти. До злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дитини – Юрій Васильович Лукач, який мешкає у селищі Підволочиськ Тернопільської області. Відомо також, що:

чоловіку 31 рік, він невеликого зросту, неголений;

був одягнений у синю куртку та жовті штани;

особлива прикмета – татуювання на лівій руці.

До розшуку дитини задіяли оперативників кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітників карного розшуку, кінологів та співробітників інших служб поліції Львівщини,

– мовиться у відомстві.

Орієнтування також надіслали до поліції інших областей.

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