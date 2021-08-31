Поляк намагався в'їхати в Україну на авто, яке розшукував Інтерпол

31 серпня 2021 , 11:17
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Джерело:

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На Львівщині затримали поляка, який намагався в'їхати в Україну на краденому авто. Воно перебувало у міжнародному розшуку.

Інцидент трапився на пункті пропуску "Краківець". Авто викрали ще у 2020 році.

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Поляк намагався перетнути кордон на краденому авто

  • 40-річний громадянин Польщі намагався в'їхати в Україну через пункт пропуску "Краківець" на Toyota 2017 року випуску.
  • Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з'ясували, що автівка перебуває в міжнародному розшуку.
  • Її викрали ще в жовтні 2020 року у Франції.
  • Прикордонники Львівського загону одразу повідомили про цей інцидент Укрбюро Інтерполу в Києві.


Поляк хотів потрапити в Україну на краденому авто / Фото Держприкордонслужби


Автівку розшукував Інтерпол / Фото Держприкордонслужби


Авто викрали ще у 2020 році / Фото Держприкордонслужби

Автор: Ольга Котів