Понад 30 вулиць у Львові та Винниках 18 жовтня будуть без світла
18 жовтня 2021 , 13:58Читать новость на русском
Джерело:Гаряча лінія Львівобленерго
Фахівці Львівобленерго продовжують ремонтувати електромережі. Тож 18 жовтня у Львові та Винниках понад 30 вулиць тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Актуально У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження
Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00
- вулиця Чупринки – будинки № 47, 51, 53, 55, 58 – 70 (парні);
- вулиця Жуковського – будинки № 2 – 11;
- вулиця Антоновича – будинки № 28 – 64;
- вулиця Героїв УПА – будинки № 28 – 38;
- вулиця Саряна – всі будинки;
- вулиця Чупринки – будинки № 101, 103, 114, 114а, 128;
- вулиця Санітарна – всі будинки;
- вулиця Лікувальна – всі будинки;
- вулиця Хоробрих – всі будинки;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 134 – 150;
- вулиця Листова – всі будинки;
- вулиця Кондукторська – будинки № 2 – 28;
- вулиця Городоцька – будинки № 215 – 223.
Де у Львові не буде світла з 8:00 до 16:00
- вулиця Єфремова – будинки № 68, 72, 75, 79;
- вулиця Квітнева – всі будинки;
- вулиця Чупринки – будинки № 84, 98 – 106 (парні);
- вулиця Конотопська – всі будинки;
- вулиця Мельника – будинок № 20.
Де у Львові не буде світла з 9:30 до 17:00
- вулиця Симоненка – будинки № 4 – 10;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 13а (дитячий садок), 15, 17, 19;
- вулиця Рубчака – будинки № 8 (школа), 10, 11 (ФОП Андрусяк), 12, 14;
- вулиця Голубця – будинки № 11 – 47, 2 – 62;
- вулиця Боровиковського – всі будинки;
- вулиця Грибова – всі будинки;
- вулиця Ярова – всі будинки;
- вулиця Самійленка – будинок № 38;
- вулиця Петрушевича – всі будинки;
- вулиця Театральна – будинок № 22;
- вулиця Вірменська – будинки № 2 – 8, 1 – 7;
- вулиця Краківська – будинки № 3 – 7, 10 – 26;
- вулиця Театральна – будинки № 24 – 26, 23;
- проспект Свободи – будинок № 26.
Де у Винниках не буде світла з 8:00 до 17:00
- вулиця Наливайка – всі будинки;
- вулиця Лермонтова – всі будинки;
- вулиця Кривоноса – всі будинки;
- вулиця Залізняка – всі будинки;
- вулиця Сагайдачного – будинки № 2 – 14, 1 – 21.