Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

Актуально У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження

Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00

  • вулиця Чупринки – будинки № 47, 51, 53, 55, 58 – 70 (парні);
  • вулиця Жуковського – будинки № 2 – 11;
  • вулиця Антоновича – будинки № 28 – 64;
  • вулиця Героїв УПА – будинки № 28 – 38;
  • вулиця Саряна – всі будинки;
  • вулиця Чупринки – будинки № 101, 103, 114, 114а, 128;
  • вулиця Санітарна – всі будинки;
  • вулиця Лікувальна – всі будинки;
  • вулиця Хоробрих – всі будинки;
  • вулиця Кульпарківська – будинки № 134 – 150;
  • вулиця Листова – всі будинки;
  • вулиця Кондукторська – будинки № 2 – 28;
  • вулиця Городоцька – будинки № 215 – 223.

Де у Львові не буде світла з 8:00 до 16:00

  • вулиця Єфремова – будинки № 68, 72, 75, 79;
  • вулиця Квітнева – всі будинки;
  • вулиця Чупринки – будинки № 84, 98 – 106 (парні);
  • вулиця Конотопська – всі будинки;
  • вулиця Мельника – будинок № 20.

Де у Львові не буде світла з 9:30 до 17:00

  • вулиця Симоненка – будинки № 4 – 10;
  • вулиця Володимира Великого – будинки № 13а (дитячий садок), 15, 17, 19;
  • вулиця Рубчака – будинки № 8 (школа), 10, 11 (ФОП Андрусяк), 12, 14;
  • вулиця Голубця – будинки № 11 – 47, 2 – 62;
  • вулиця Боровиковського – всі будинки;
  • вулиця Грибова – всі будинки;
  • вулиця Ярова – всі будинки;
  • вулиця Самійленка – будинок № 38;
  • вулиця Петрушевича – всі будинки;
  • вулиця Театральна – будинок № 22;
  • вулиця Вірменська – будинки № 2 – 8, 1 – 7;
  • вулиця Краківська – будинки № 3 – 7, 10 – 26;
  • вулиця Театральна – будинки № 24 – 26, 23;
  • проспект Свободи – будинок № 26.

Де у Винниках не буде світла з 8:00 до 17:00

  • вулиця Наливайка – всі будинки;
  • вулиця Лермонтова – всі будинки;
  • вулиця Кривоноса – всі будинки;
  • вулиця Залізняка – всі будинки;
  • вулиця Сагайдачного – будинки № 2 – 14, 1 – 21.