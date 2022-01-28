Постраждали 7 людей: у поліції розповіли деталі масштабної ДТП зі службовим авто у Львові

Неподалік ТЦ "Скриня" 27 січня трапилась ДТП за участю 4 автівок., серед них – і поліцейська. Внаслідок зіткнення 7 людей отримали травми та потрапили в лікарню.

Мікроавтобус раптово вилетів на дорогу та перекинувся на бік. Через аварію вулицю перекрили на кілька годин.

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Внаслідок ДТП постраждали 7 людей

Масштабна ДТП трапилася приблизно о 14:00 на перехресті вулиць Городоцька – Кульпарківська. Правоохоронці попередньо встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням.

Він зіткнувся з автомобілями Hyundai, Subaru та службовим автомобілем поліції Renault Dokker. Ймовірно, в Mercedes відмовили гальма.

Від удару мікроавтобус перекинувся на бік. На місці ДТП працювали медики та правоохоронці. 7 людей потрапили у лікарню. Наразі лікарі встановлюють їхні діагнози.

Дивіться відео моменту аварії:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі готуються відкрити кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке може загрожувати винуватцю аварії, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони уточнюють дані усіх учасників аварії, точну кількість постраждалих та встановлюють обставини ДТП.



У ДТП потрапили 4 автівки / Фото поліції Львівщини



Постраждали 7 людей / Фото поліції Львівщини