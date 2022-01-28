Микроавтобус внезапно вылетел на дорогу и перевернулся на бок. Из-за аварии улицу перекрыли на несколько часов.

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В результате ДТП пострадали 7 человек

Масштабное ДТП случилось примерно в 14:00 на перекрестке улиц Городоцкая – Кульпарковская. Правоохранители предварительно установили, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением.

Он столкнулся с автомобилями Hyundai, Subaru и служебным автомобилем полиции Renault Dokker. Вероятно, у Mercedes отказали тормоза.

От удара микроавтобус перевернулся на бок. На месте ДТП работали медики и правоохранители. 7 человек попали в больницу. Сейчас врачи устанавливают их диагнозы.

Смотрите видео момента аварии:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи готовятся открыть уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое может грозить виновнику аварии, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они уточняют данные всех участников аварии, точное количество пострадавших и устанавливают обстоятельства ДТП.



В ДТП попали 4 автомобиля / Фото полиции Львовской области



Пострадали 7 человек / Фото полиции Львовской области