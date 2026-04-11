У львівському храмі встановили портрети загиблих воїнів поруч із Плащаницею
- У храмі святого Климентія Шептицького у Львові встановили портрети загиблих воїнів поруч із Плащаницею.
- Ініціатором інсталяції став отець Севастіян Дмитрух, а художниця Іванка Димид долучилася до її створення.
У Львові в храмі святого Климентія Шептицького на вулиці Кривоноса цього року Плащаницю оформили по-особливому. Замість традиційних квітів простір доповнили фотографіями загиблих українських військових.
Про це повідомляє сайт УГКЦ.
Дивіться також Великдень у Львові: куди піти, щоб поспівати веснянки та поводити гаївки
Яку інсталяцію облаштували у храмі святого Климентія Шептицького?
Ініціатором задуму став отець Севастіян Дмитрух – монах-студит і керівник Комісії сакрального мистецтва Патріаршої курії УГКЦ. До створення інсталяції долучилася художниця-іконописиця Іванка Димид, мати полеглого воїна Артемія Димида. Вона пояснила, що ідея має глибокий символізм – поруч із Христом постають ті, хто віддав життя.
Своїми емоціями поділилася й Валентина Матвіїв – мати Героя України Тараса Матвіїва, чий портрет також розміщений біля Плащаниці.
Народе український, пам’ятай ціну цієї Паски, кожного свого прожитого дня. Цінуй живих захисників і шануй тих, хто жертвував за тебе своє життя,
– зазначила мама Героя України.
Монтаж інсталяції виконав Андрій Винничок. Плащаниця у храмі святого Климентія Шептицького буде доступною для вшанування протягом усіх Великодніх свят.
Напередодні Великодня на кордоні з Польщею утворилися черги
На кордоні з Польщею утворилися великі черги на в'їзд в Україну перед Великоднем, зокрема в пунктах "Краківець" та "Шегині".
Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. Українців закликали обирати менш завантажені пункти пропуску.