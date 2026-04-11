У львівському храмі встановили портрети загиблих воїнів поруч із Плащаницею

У Львові в храмі святого Климентія Шептицького на вулиці Кривоноса цього року Плащаницю оформили по-особливому. Замість традиційних квітів простір доповнили фотографіями загиблих українських військових.

Про це повідомляє сайт УГКЦ.

Яку інсталяцію облаштували у храмі святого Климентія Шептицького?

Ініціатором задуму став отець Севастіян Дмитрух – монах-студит і керівник Комісії сакрального мистецтва Патріаршої курії УГКЦ. До створення інсталяції долучилася художниця-іконописиця Іванка Димид, мати полеглого воїна Артемія Димида. Вона пояснила, що ідея має глибокий символізм – поруч із Христом постають ті, хто віддав життя.

Своїми емоціями поділилася й Валентина Матвіїв – мати Героя України Тараса Матвіїва, чий портрет також розміщений біля Плащаниці.

Народе український, пам’ятай ціну цієї Паски, кожного свого прожитого дня. Цінуй живих захисників і шануй тих, хто жертвував за тебе своє життя,

– зазначила мама Героя України.

Монтаж інсталяції виконав Андрій Винничок. Плащаниця у храмі святого Климентія Шептицького буде доступною для вшанування протягом усіх Великодніх свят.

