У потрійній ДТП біля Львова загинула пасажирка Renault: фото і відео з місця аварії

На об'їзній дорозі Львова 17 серпня трапилась потрійна ДТП – зіштовхнулись вантажівка DAF, Renault Kangoo та Mercedes-Benz 200Е. Внаслідок аварії загинула 70-річна пасажирка легковика.

Автівки зіткнулися біля прильвівського села Сокільники. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

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Renault влетів у вантажівку

ДТП трапилась приблизно о 9:45 поблизу села Сокільники на дорозі "Західний обхід Львова".

Правоохоронці встановили, що там зіштовхнулись автопоїзд DAF, за кермом якого перебував 45-річний житель Дніпра, та Renault Kangoo, яким керував 74-річний львів'янин.

Після цього в легковик в'їхав Mercedes-Benz 200Е, за кермом якого був 22-річний житель Львівського району.

Внаслідок ДТП 70-річна львів'янка, пасажирка Renault, важко травмувалась. Вона загинула на місці аварії.

Водій Renault також отримав травми. Медики відвезли його до лікарні. Наразі лікарі уточнюють його діагноз.

Дивіться відео з місця події:

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Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини зіткнення.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини та "Варта 1" – 18+