На позачергових виборах на Львівщині обрали кількох нових голів громад та депутатів

1 листопада 2021 , 10:45

Джерело:

ZAXID.NET

На Львівщині 31 жовтня відбулися позачергові вибори. Міським головою Комарна став Ігор Черевичник, а сільською головою Шегинь – Оксана Павуцьо.

Окрім цього, на Львівщині обрали 4 нових депутатів. Про попередні результати виборів розповіла начальниця відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ЛОДА Зоряна Павлів.

Актуально Вже вивчаю українську, – Терехов про свою перемогу на виборах мера Харкова

На Львівщині відбулися позачергові вибори

За оперативною інформацією від територіальних виборчих комісій, на виборах міського голови Комарна переміг 45-річний підприємець Ігор Черевичник. Він балотувався як самовисуванець. Черевичнику вдалося обійти свою найближчу конкурентку – 42-річну депутатку Львівської облради, висуванку "Європейської солідарності" Катерину Кеньо.

Сільським головою Шегинь стала 54-річна представниця "ЄС" Оксана Павуцьо. Досі вона працювала секретарем сільради та виконувала обов'язки голови громади після смерті Ігоря Кривейка. Павуцьо із суттєвим розривом перемогла свого найближчого конкурента – 31-річного висуванця партії "За майбутнє", депутата Яворівської райради Станіслава Барчака.

Також на Львівщині обрали 4 депутатів:

  • На виборах депутатів Новокалинівської міськради перемогли Валентина Самардак та заступник міського голови Нового Калинова, ексголова бюджетної комісії Львівської облради Олег Домчак.
  • На виборах депутатів Судововишнянської міськради переміг Андрій Івашко.
  • Новим депутатом Розвадівської сільської ради став Андрій Оленич.
Цікаво! Позачергові вибори міського голови Комарна призначили, адже попередній мер Іван Рубаха через 2 місяці після обрання подав у відставку через хворобу. Своєю чергою, у Шегинівській сільраді обирали нового голову після смерті попереднього багаторічного голови Ігоря Кривейка.
Автор: Ольга Котів