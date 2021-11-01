Кроме этого, на Львовщине избрали 4 новых депутатов. О предварительных результатах выборов рассказала начальница отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата ЛОГА Зоряна Павлив.
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На Львовщине прошли внеочередные выборы
По оперативной информации от территориальных избирательных комиссий, на выборах мэра Комарна победил 45-летний предприниматель Игорь Черевичник. Он баллотировался как самовыдвиженец. Черевичнику удалось обойти свою ближайшую конкурентку – 42-летнюю депутатку Львовского облсовета, выдвиженца "Европейской солидарности" Екатерину Кеньо.
Сельским главой Шегинь стала 54-летняя представительница "ЕС" Оксана Павуцьо. До этого она работала секретарем сельсовета и исполняла обязанности главы общины после смерти Игоря Кривейко. Павуцьо с существенным разрывом победила своего ближайшего конкурента – 31-летнего выдвиженца партии "За майбутнє", депутата Яворовского райсовета Станислава Барчака.
Также во Львовской области избрали 4 депутатов:
- На выборах депутатов Новокалиновского горсовета победили Валентина Самардак и заместитель городского главы Нового Калинова, экс-глава бюджетной комиссии Львовского облсовета Олег Домчак.
- На выборах депутатов Судовишнянского горсовета победил Андрей Ивашко.
- Новым депутатом Розвадовского сельского совета стал Андрей Оленич.