Окрім цього, на Львівщині обрали 4 нових депутатів. Про попередні результати виборів розповіла начальниця відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ЛОДА Зоряна Павлів.
Актуально Вже вивчаю українську, – Терехов про свою перемогу на виборах мера Харкова
На Львівщині відбулися позачергові вибори
За оперативною інформацією від територіальних виборчих комісій, на виборах міського голови Комарна переміг 45-річний підприємець Ігор Черевичник. Він балотувався як самовисуванець. Черевичнику вдалося обійти свою найближчу конкурентку – 42-річну депутатку Львівської облради, висуванку "Європейської солідарності" Катерину Кеньо.
Сільським головою Шегинь стала 54-річна представниця "ЄС" Оксана Павуцьо. Досі вона працювала секретарем сільради та виконувала обов'язки голови громади після смерті Ігоря Кривейка. Павуцьо із суттєвим розривом перемогла свого найближчого конкурента – 31-річного висуванця партії "За майбутнє", депутата Яворівської райради Станіслава Барчака.
Також на Львівщині обрали 4 депутатів:
- На виборах депутатів Новокалинівської міськради перемогли Валентина Самардак та заступник міського голови Нового Калинова, ексголова бюджетної комісії Львівської облради Олег Домчак.
- На виборах депутатів Судововишнянської міськради переміг Андрій Івашко.
- Новим депутатом Розвадівської сільської ради став Андрій Оленич.