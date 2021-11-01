Окрім цього, на Львівщині обрали 4 нових депутатів. Про попередні результати виборів розповіла начальниця відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ЛОДА Зоряна Павлів.

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На Львівщині відбулися позачергові вибори

За оперативною інформацією від територіальних виборчих комісій, на виборах міського голови Комарна переміг 45-річний підприємець Ігор Черевичник. Він балотувався як самовисуванець. Черевичнику вдалося обійти свою найближчу конкурентку – 42-річну депутатку Львівської облради, висуванку "Європейської солідарності" Катерину Кеньо.

Сільським головою Шегинь стала 54-річна представниця "ЄС" Оксана Павуцьо. Досі вона працювала секретарем сільради та виконувала обов'язки голови громади після смерті Ігоря Кривейка. Павуцьо із суттєвим розривом перемогла свого найближчого конкурента – 31-річного висуванця партії "За майбутнє", депутата Яворівської райради Станіслава Барчака.

Також на Львівщині обрали 4 депутатів:

На виборах депутатів Новокалинівської міськради перемогли Валентина Самардак та заступник міського голови Нового Калинова, ексголова бюджетної комісії Львівської облради Олег Домчак.

На виборах депутатів Судововишнянської міськради переміг Андрій Івашко.

Новим депутатом Розвадівської сільської ради став Андрій Оленич.

Цікаво! Позачергові вибори міського голови Комарна призначили, адже попередній мер Іван Рубаха через 2 місяці після обрання подав у відставку через хворобу. Своєю чергою, у Шегинівській сільраді обирали нового голову після смерті попереднього багаторічного голови Ігоря Кривейка.