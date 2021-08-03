У центрі Львова біля ратуші спалахнула пожежа: на місці рятувальники та кілька швидких – фото
3 серпня 2021 , 20:37Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На Площі Ринок у Львові ввечері 3 серпня трапилася пожежа. До будівлі на Площі Ринок, 28, приїхали рятувальники.
Про це розповіли 24 каналу в ДСНС Львівщини. Туди приїхали одразу 4 автомобілі рятувальників, а також 2 швидких допомоги.
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Місце пожежі на Площі Ринок / Фото Наталії Боднар і Андрія Шляхтіна 24 канал
Що наразі відомо
Інцидент трапився в будівлі навпроти міськради Львова. За попередньою інформацією відкритого вогню там немає – лише задимлення.
Рятувальники вийшли з будівлі та почали знімати кисневі балони о 20:43. Потерпілих внаслідок пожежі немає.
Рятувальники складають кисневі балони після пожежі: відео Андрія Шляхтіна 24 канал