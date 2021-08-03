Об этом рассказали 24 каналу в ГСЧС Львовщины. Туда приехали сразу 3 автомобиля спасателей.

Другой пожар В центре Львова загорелся отель: фото и видео пожара на улице Коперника



Пожарные заходят в здание, где произошел пожар / Фото Андрея Шляхтина, 24 канал

Что на данный момент известно

Инцидент произошел в здании напротив горсовета Львова. По предварительной информации открытого огня там нет – только задымление.

Спасатели вышли из здания и начали снимать кислородные баллоны в 20:43. Пострадавших в результате пожара нет.

Новость дополняется ...