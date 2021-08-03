Об этом рассказали 24 каналу в ГСЧС Львовщины. Туда приехали сразу 3 автомобиля спасателей.
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Пожарные заходят в здание, где произошел пожар / Фото Андрея Шляхтина, 24 канал
Что на данный момент известно
Инцидент произошел в здании напротив горсовета Львова. По предварительной информации открытого огня там нет – только задымление.
Спасатели вышли из здания и начали снимать кислородные баллоны в 20:43. Пострадавших в результате пожара нет.
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