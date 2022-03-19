Позиція Львова незмінна, – Садовий про заборону продажу алкоголю

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував це рішення. Заявив, що позиція міста – незмінна.

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Позиція Львова залишається незмінною. В місті повністю заборонено продаж алкоголю, – заявив він.

Андрій Садовий повідомив, що вони отримали наказ обласної військової адміністрації про нові правила продажу алкоголю на території Львівської області. Водночас додав, що місто повністю підтримує це рішення.



Садовий про заборону продажу алкоголю / Фото з фейсбуку Андрія Садового

19 березня на території Львівської області з 21:00 до 10:00 заборонили продаж будь-яких алкогольних напоїв. Заборона стосується також і слабоалкогольних напоїв, зокрема і пива.

Відповідне розпорядження діятиме до завершення воєнного стану. Відповідно до наказу, керівники місцевих органів влади за потреби можуть посилювати заборону на продаж алкоголю.

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