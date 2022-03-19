Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал это решение. Заявил, что позиция города – неизменна.

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Садовый о запрете продажи алкоголя

Андрей Садовый сообщил, что они получили приказ областной военной администрации о новых правилах продажи алкоголя на территории Львовской области. В то же время добавил, что город полностью поддерживает это решение.

Позиция Львова остается неизменной. В городе полностью запрещена продажа алкоголя,

– заявил он.

Садовый о запрете продажи алкоголя / Фото из фейсбука Андрея Садового

Запрет алкоголя во Львовской области: что известно

19 марта на территории Львовской области с 21:00 до 10:00 запретили продажу любых алкогольных напитков. Запрет касается также и слабоалкогольных напитков, в том числе пива.

Соответствующее распоряжение будет действовать до завершения военного положения. Согласно приказу, руководители местных органов власти при необходимости могут усиливать запрет на продажу алкоголя.

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