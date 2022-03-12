Прикордоння – гуманітарний коридор і надійний тил України

Від початку нападу Росії на Україну Львівщина прийняла тисячі вимушено переміщених осіб.

"Кожен мешканець, підприємці міста, місцеве самоврядування, силові структури, особливо прикордонники – усі об’єдналися, щоб забезпечити наших захисників необхідними засобами, цивільних в заблокованих регіонах – ліками та харчами, а переселенців – одягом, їжею та ночівлею. Всі працюють як один великий організм", – розповів Павло Бакунець, народний депутат з Львівщини.

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Люди, які приїжджають до Львова і їдуть за кордон, мають можливість зігрітись, перекусити, отримати речі першої необхідності у пунктах обігріву. Сьогодні українці об’єднались, як ніколи раніше. У нас спільний біль, один ворог та єдина віра у неминучу перемогу. Українці діляться не лише матеріальними речами, бо кожен віддає частинку свого серця.

У громад прикордоння зараз три головні напрями роботи:

формування сил тероборони;

допомога українцям, які їдуть за кордон;

доставка допомоги з-за кордону.

Останній пункт щоденно допомагають організовувати польські партнери та невтомно доставляють необхідні сьогодні речі як для населення, так і для наших захисників.