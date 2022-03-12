"Каждый житель, предприниматель города, местное самоуправление, силовые структуры, особенно пограничники – все объединились, чтобы обеспечить наших защитников необходимыми средствами, гражданских в заблокированных регионах – лекарствами и продовольствием, а переселенцев – одеждой, едой и ночлегом. Все работают как один большой организм", - рассказал Павел Бакунец, народный депутат Львовщины.

Люди, которые приезжают во Львов и едут за границу, могут согреться, перекусить, получить вещи первой необходимости в пунктах обогрева. Сегодня украинцы объединились, как никогда раньше. У нас общая боль, один враг и единственная вера в неизбежную победу. Украинцы делятся не только материальными вещами, потому что каждый отдает частицу своего сердца.

У общин пограничных сейчас три главных направления работы:

формирование сил терробороны;

помощь украинцам, едущим за границу;

доставка помощи из-за границы.