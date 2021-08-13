Продавала уявний одяг у фейсбуці: поліція затримала 25-річну львів'янку
13 серпня 2021 , 17:56Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
Кіберполіція викрила 25-річну львів'янку, яка продавала уявний одяг у фейсбуці. Їй повідомили підозру в шахрайстві.
Жінка буцімто продавала дешеві речі. Однак усі гроші, які надсилали клієнти, вона привласнювала.
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Жінка ошукала щонайменше 9 людей
- Правоохоронці встановили, що 25-річна львів'янка створила у соцмережі сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж дешевого одягу та взуття.
- Однак товарів, які жінка пропонувала придбати, у неї не було.
- Гроші, які довірливі люди надсилали їй як оплату за одяг та взуття, підозрювана просто привласнювала.
- За даними слідства, зловмисниця ошукала щонайменше 9 клієнтів.
- Вони так і не отримали своїх замовлень та не повернули грошей.
- Вартість "покупок" коливалась від 450 до 1300 гривень.
Зловмисниці повідомили про підозру
Слідчі повідомили жінці про підозру в "шахрайстві, вчиненому з використанням електронно-обчислювальної техніки". Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. вони намагаються встановити усі обставини злочину.Зауважте! Нещодавно жителька Дніпра замовила в інтернеті Apple IPhone 12 pro max. Однак, коли жінка отримала замовлення, то знайшла у коробці цеглу замість ґаджета. Вона стала жертвою нової схеми шахрайства, яка передбачає відправлення "накладеним платежем".