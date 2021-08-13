Женщина якобы продавала дешевые вещи. Однако все деньги, которые присылали клиенты, она присваивала.
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Женщина обманула по меньшей мере 9 человек
- Правоохранители установили, что 25-летняя львовянка создала в соцсети страницу, на которой размещала объявления о продаже дешевой одежды и обуви.
- Однако товаров, которые женщина предлагала приобрести, у нее не было.
- Деньги, которые доверчивые люди присылали ей в качестве оплаты за одежду и обувь, подозреваемая просто присваивала.
- По данным следствия, злоумышленница обманула не менее 9 клиентов.
- Они так и не получили свои заказы и не вернули денег.
- Стоимость "покупок" колебалась от 450 до 1300 гривен.
Злоумышленнице сообщили о подозрении
Следователи сообщили женщине о подозрении в "мошенничестве, совершенном с использованием электронно-вычислительной техники". Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 3 до 8 лет за решеткой.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.