Женщина якобы продавала дешевые вещи. Однако все деньги, которые присылали клиенты, она присваивала.

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Женщина обманула по меньшей мере 9 человек

Правоохранители установили, что 25-летняя львовянка создала в соцсети страницу, на которой размещала объявления о продаже дешевой одежды и обуви.

Однако товаров, которые женщина предлагала приобрести, у нее не было.

Деньги, которые доверчивые люди присылали ей в качестве оплаты за одежду и обувь, подозреваемая просто присваивала.

По данным следствия, злоумышленница обманула не менее 9 клиентов.

Они так и не получили свои заказы и не вернули денег.

Стоимость "покупок" колебалась от 450 до 1300 гривен.

Злоумышленнице сообщили о подозрении

Следователи сообщили женщине о подозрении в "мошенничестве, совершенном с использованием электронно-вычислительной техники". Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.

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