Жінка буцімто продавала дешеві речі. Однак усі гроші, які надсилали клієнти, вона привласнювала.

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Жінка ошукала щонайменше 9 людей

Правоохоронці встановили, що 25-річна львів'янка створила у соцмережі сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж дешевого одягу та взуття.

Однак товарів, які жінка пропонувала придбати, у неї не було.

Гроші, які довірливі люди надсилали їй як оплату за одяг та взуття, підозрювана просто привласнювала.

За даними слідства, зловмисниця ошукала щонайменше 9 клієнтів.

Вони так і не отримали своїх замовлень та не повернули грошей.

Вартість "покупок" коливалась від 450 до 1300 гривень.

Зловмисниці повідомили про підозру

Слідчі повідомили жінці про підозру в "шахрайстві, вчиненому з використанням електронно-обчислювальної техніки". Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. вони намагаються встановити усі обставини злочину.

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