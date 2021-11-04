Пролежав у комі кілька днів: внаслідок ДТП трагічно загинув директор школи на Львівщині

У Дрогобичі нещодавно трапилась нищівна ДТП. Внаслідок аварії у лікарню потрапив директор Модрицької школи Ігор Заяць. На жаль, медикам не вдалося його врятувати.

Ігор Заяць кілька днів перебував у комі. Односельці відгукуються про померлого як про доброго та фахового керівника.

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Ігор Заяць помер внаслідок ДТП

У Дрогобичі трапилася ДТП, у якій постраждав директор Модрицького закладу загальної середньої освіти Ігор Заяць. Після аварії чоловіка госпіталізували. За інформацією LIVEINFO, він кілька днів перебував у комі. На жаль, попри всі зусилля, лікарям не вдалося врятувати постраждалого. Ігор Заяць помер 3 листопада.

Односелець померлого Тарас Гусак розповів, що директор школи заслуговує надзвичайної поваги та шани, адже він був чудовим вчителем, який своїми вчинками та розумом виховав не одне покоління учнів.

Він вміло вчив учнів мудрості та відповідальності. Ігор Мирославович усе своє життя вів своєю стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю,

– додав чоловік.

За його словами, Ігор Заяць був дуже доброю людиною і фаховим керівником.

"Він був людиною мудрою, врівноваженою, доброю, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. Велика втрата для сім'ї, громади, школи", – підсумував Гусак.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого.

Внаслідок ДТП загинув директор Модрицької школи / Фото Тараса Гусака

Текст допису Тараса Гусака:

Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу неочікуваної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова поваги та шани. Директора та Вчителя, який своїми діями та вчинками, своїм розумом виховав не одне покоління учнів. Вміло вчив їх мудрості та відповідальності.

Ігор Мирославович усе своє життя вів своєю стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Він був людиною мудрою, врівноваженою, доброю, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. Велика втрата для сім'ї, громади, школи.