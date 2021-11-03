На ринзі раптово помер президент федерації боксу Львівщини Богдан Бурда

Богдан Бурда очолював Львівську обласну федерацію боксу протягом останніх 10 років. Наразі причину його смерті встановлюють.

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Помер очільник федерації боксу Львівщини

Президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда раптово помер 2 жовтня.

Сьогодні на 56-му році життя передчасно помер президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда. Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Богдана Євгеновича. Хай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати. Вічна пам'ять!,

– мовиться у повідомленні федерації.

В управлінні молоді та спорту ЛОДА розповіли, що 55 років чоловікові виповнилося у серпні. Левову частину свого життя він присвятив розвитку боксу на Львівщині.

"Спочатку займався сам, успішно виступав на змаганнях державного й міжнародного рівня, тренував, а останні 10 років очолював обласну федерацію. Спортивна спільнота Львівщини висловлює щирі співчуття рідним, друзям, колегам та вихованцям Богдана Євгеновича. Вічна пам'ять!", – додали у ЛОДА.

За інформацією Kamp-Sport, колеги Богдана Бурди розповіли, що він помер під час боксерського тренування безпосередньо на рингу. Точна причина смерті поки невідома.

Цікаво! Богдан Бурда – майстер спорту та тренер. Він був співзасновником обласної громадської організації "Клуб "Шкіряна рукавичка". Також Бурда заснував благодійну організацію "Спорт нації".



Богдан Бурда раптово помер на ринзі / Фото Львівської обласної федерації боку