Богдан Бурда возглавлял Львовскую областную федерацию бокса в течение последних 10 лет. Сейчас причину его смерти устанавливают.

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Умер глава федерации бокса Львовской области

Президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда скоропостижно скончался 2 октября.

Сегодня на 56-м году жизни преждевременно умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Богдана Евгеньевича. Пусть Господь поможет пережить боль невосполнимой утраты. Вечная память!,
– говорится в сообщении федерации.

В управлении молодежи и спорта ЛОГА рассказали, что 55 лет мужчине исполнилось в августе. Львиную часть своей жизни он посвятил развитию бокса в Львовской области.

"Сначала занимался сам, успешно выступал на соревнованиях государственного и международного уровня, тренировал, а последние 10 лет возглавлял областную федерацию. Спортивное сообщество Львовской области выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и воспитанникам Богдана Евгеньевича. Вечная память!", – добавили в ЛОГА.

По информации Kamp-Sport, коллеги Богдана Бурды рассказали, что он умер во время боксерской тренировки непосредственно на ринге. Точная причина смерти пока неизвестна.

На ринзі раптово помер президент федерації боксу Львівщини Богдан Бурда
Богдан Бурда скоропостижно скончался на ринге / Фото Львовской областной федерации