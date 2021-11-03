Богдан Бурда возглавлял Львовскую областную федерацию бокса в течение последних 10 лет. Сейчас причину его смерти устанавливают.

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Умер глава федерации бокса Львовской области

Президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда скоропостижно скончался 2 октября.

Сегодня на 56-м году жизни преждевременно умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Богдана Евгеньевича. Пусть Господь поможет пережить боль невосполнимой утраты. Вечная память!,

– говорится в сообщении федерации.

В управлении молодежи и спорта ЛОГА рассказали, что 55 лет мужчине исполнилось в августе. Львиную часть своей жизни он посвятил развитию бокса в Львовской области.

"Сначала занимался сам, успешно выступал на соревнованиях государственного и международного уровня, тренировал, а последние 10 лет возглавлял областную федерацию. Спортивное сообщество Львовской области выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и воспитанникам Богдана Евгеньевича. Вечная память!", – добавили в ЛОГА.

По информации Kamp-Sport, коллеги Богдана Бурды рассказали, что он умер во время боксерской тренировки непосредственно на ринге. Точная причина смерти пока неизвестна.

Интересно! Богдан Бурда – мастер спорта и тренер. Он был соучредителем областной общественной организации "Клуб "Шкіряна рукавичка". Также Бурда основал благотворительную организацию "Спорт нации".



Богдан Бурда скоропостижно скончался на ринге / Фото Львовской областной федерации