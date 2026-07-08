Сотні людей заблокували рух і перекинули авто: у Львові на Сихові місцеві протестують проти ТЦК

Увечері 8 липня у львівському мікрорайоні Сихів стався конфлікт за участю працівників ТЦК та місцевих жителів. У соціальних мережах поширюють відео, на яких видно натовп людей, пошкоджений службовий автомобіль та емоційне протистояння.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з'ясовує всі обставини інциденту.

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Що відомо про інцидент?

За повідомленнями очевидців та місцевих телеграм-каналів, конфлікт розпочався після того, як працівники ТЦК нібито затримали двох молодих чоловіків. Стверджується, що одного з них відвезли до районного центру комплектування, тоді як іншого, нібито 20-річного, залишили в службовому автомобілі.

Конфлікт із ТЦК на Сихові: дивіться відео

Після цього біля автомобіля почали збиратися місцеві жителі. За словами очевидців, люди вимагали повернути затриманого чоловіка та не дозволяли автомобілю залишити місце події.

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У мережі також оприлюднили відео, на яких видно, що службовий автомобіль отримав пошкодження. За попередніми повідомленнями, йому прокололи шини, зняли передній бампер, а частина людей намагалася перекинути транспортний засіб, вигукуючи "Ганьба".

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Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час інциденту перебував на Запорізькому напрямку, де працював з українськими військовими.

По ситуації на Сихові зараз з'ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!

– сказав він.

Як повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко у коментарі Суспільному, попередньо правоохоронці встановили, що працівники ТЦК виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. За її словами, наразі на місці працюють поліцейські, які забезпечують публічний порядок та спілкуються з учасниками події.

Після півночі 9 липня в ОВА повідомили, що провели термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові. Очільник відомства Максим Козицький акцентував 2 моменти:

Усі, хто вчиняв правопорушення, зокрема перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

У Львівському ОТЦК та СП повідомили, що військовозобов'язаний громадянин, який порушував правила військового обліку і через якого виник конфлікт, направлений для проходження ВЛК.

Нагадаємо, у Кам'янському на Дніпропетровщині під час проведення заходів оповіщення 50-річний чоловік кинув гранату в бік групи ТЦК. Унаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнали поліцейський, військовослужбовець, а також сам нападник – усіх трьох госпіталізували.