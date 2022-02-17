Проведена титанічна робота, – Садовий підсумував готовність Львова до надзвичайних ситуацій

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що вже встигли зробити, щоб місто було готове до надзвичайних ситуацій. Він повідомив, що за пів року вже зробили колосальну кількість важливих речей.

Він про це говорив 17 лютого після затвердження 2-річної Програми підготовки міста до національного спротиву. Також у цей день повідомили, що вже розробили систему оповіщення в разі відсутності електроенергії.

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Місто в будь-якому випадку буде жити й розвиватися

Передусім очільник Львова подякував усім колегам у міськраді. Адже всі посадовці дуже системно трудилися над підготовкою протягом останніх тижнів. Мовляв, є дуже багато питань, які незвичні для інших громад України, а у Львові їх вже пропрацювали.

Проведена титанічна робота. Ми повинні моделювати нештатну ситуацію: коли виходять з ладу мережі й підстанції, місто має жити та розвиватися,

– сказав Андрій Садовий.

Також він назвав кілька основних речей, які вже встигли зробити:

навіть за повної відсутності електроенергії мешканцям буде подаватися санітарний об'єм води.

також центрального постачання електроенергії продовжить працювати медична система.

це стало можливо завдяки підсиленню інженерних можливостей – закупівлі дизель-генераторів.

щодо медицини, то також вже закупляють додаткове обладнання для банку крові.

А в Першому медичному об'єднанні Львова є 3-місячний запас медикаментів.

Яку систему оповіщення розробили

На цьому наголосив під час сесії ЛМР керівник цивільного захисту та територіальної оборони міста Микола Грицайцук розповів, як населення отримає інформацію про надзвичайні ситуації. Мовиться про випадки, коли відсутнє електропостачання.

В разі повного відключення електроенергії, опрацьовані маршрути для мобільного оповіщення – є 7 авто: по 1 машині в кожній адміністрації та 1 машина в управлінні. Додатково хочемо закупити ще 20 автомобілів. Будуть нанесені маршрути, щоб за найменший час провести оповіщення,

– розповів Грицайцук.

Він додав, що також є можливість оповістити населення з допомогою 8 гучномовців. Вони здатні передати текстові повідомлення.



Одна з машин розробленої системи оповіщення / Фото ЛМР