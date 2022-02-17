За це рішення проголосували 56 депутатів, які були на засіданні 17 лютого. Схожу постанову раніше затверджував виконком міськради.

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Облаштують нові та модернізують наявні стрілецькі тири у школах . Це зроблять протягом 2022 – 2023 років.

. Це зроблять протягом 2022 – 2023 років. Пройдуть навчання учнів 8-11 класів поведінки зі зброєю та стрільби. До цього залучатимуть військовослужбовців ЗСУ, ветеранів війни, волонтерів, а також інструкторів ліцензованих стрілецьких клубів.

Проведуть і інші навчання школярів – з тактичної оборони, надання домедичної допомоги, базових навичок самооборони та орієнтування на місцевості.

– з тактичної оборони, надання домедичної допомоги, базових навичок самооборони та орієнтування на місцевості. А вчителі предмету "Захист України" будуть змушені пройти підвищення кваліфікації. Для них проведуть окремі тренінги та навчання. До них також залучать військовослужбовців та інших фахівців.

Створять штаб тероборони та навчатимуть жителів

У Львові продовжать проводити навчання поводження зі зброєю та стрільби, а також з надання домедичної допомоги. Мовиться передусім про працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та закладів, а також навіть депутатів ЛМР .

. Також такі навчання повинні пройти працівники закладів професійної освіти, а також організовані колективи підприємств;

У 2022 році створять комунальний навчальний центр для організації та проведення занять, тренувань мешканців. Тобто штаб Сил територіальної оборони та добровольчих формувань. Там буде казарма, смуга перешкод, спортмістечко, блокпост, макет міської будови, ділянка на 100 метрів для пристрілки, стенд для тарілок тощо.

та добровольчих формувань. Там буде казарма, смуга перешкод, спортмістечко, блокпост, макет міської будови, ділянка на 100 метрів для пристрілки, стенд для тарілок тощо. Місто протягом 2022 – 2023 років буде систематично орендувати стрільбища й тири.

Передбачили забезпечення підрозділів тероборони

Міська влада постановила, що необхідно забезпечити матеріально-технічними засобами добровольчі формування, стрілецькі клуби й полігони. Зокрема, закуплять засоби зв'язку, індивідуальні засоби захисту, спорядження, а також індивідуальні комплекти медичної допомоги.

Невдовзі мають затвердити єдину символіку для добровольчих формувань Львівської територіальної громади. Це необхідно для ідентифікації службовців.

Інформування про загрози та порядку дій у надзвичайних ситуаціях

Міська влада буде постійно інформувати населення про можливі загрози виникнення надзвичайної ситуації. Також пропишуть план дій жителів міста в такому випадку.

Розроблять інформаційну кампанію щодо заохочення мешканців громади Львова до участі у теробороні. Тобто затвердять агітаційну програму. Це ж стосуватиметься й волонтерського руху.

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Попіклуються про безперебійну життєдіяльність міста

Розроблять реєстр ризиків, які можуть виникнути у Львівської громади. Також передбачать спільні заходи запобігання, а також реагування при настанні загрози. Це зроблять уже в І-III кварталах цього року.

Також протягом цього періоду створять усі умови для забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств, установ та закладів при надзвичайній ситуації.

Це ж стосується й підприємств критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність Львова.

Вже у 2022 році створять центр оперативного реагування в надзвичайній ситуації (зокрема формування плану дій, проведення навчань тощо).

До теми – Як формуються сили тероборони: дивіться відео